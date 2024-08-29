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Экс-мэр Тулуна признал свою вину и вышел из СИЗО

Мужчина активно сотрудничал со следствием.

Источник: Комсомольская правда

Экс-главе Тулуна изменили меру пресечения. Напомним, его заключили под стражу в 2023 году, подозревали в мошенничестве. По данным следствия, в 2019 году он вместе со своими подчиненными незаконно вселял людей в аварийные дома. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ Следственного комитета по Иркутской области.

Им предъявили обвинение в том, что они приобрели права на две квартиры стоимостью более четырех миллионов рублей. В этой жилплощади тогда нуждались люди, пострадавшие от паводков.

— Сейчас мужчину освободили из-под стражи, так как он полностью признал свою вину, — рассказали в пресс-службе комитета.

Также сообщается, что экс-глава активно сотрудничал со следствием.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в «псевдобарах» Иркутской области с 1 сентября 2024 года ограничат продажу алкоголя. Под частичный запрет попадет более 620 заведений.

СК