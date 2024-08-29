Экс-мэр Тулуна признал свою вину и вышел из СИЗО

Экс-главе Тулуна изменили меру пресечения. Напомним, его заключили под стражу в 2023 году, подозревали в мошенничестве. По данным следствия, в 2019 году он вместе со своими подчиненными незаконно вселял людей в аварийные дома. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ Следственного комитета по Иркутской области.