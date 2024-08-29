По версии следствия, в 2016 году бизнесмен пообещал знакомому, что привлечет инвестиции из Болгарии и предложил потерпевшему помочь с открытием кредитной линии в инвестфонде. После этого фигурант дела получил от потерпевшего бизнес-план на строительство торгово-офисного центра в Тольятти и иностранную валюту, эквивалентную почти 2 млн рублей, чтобы зарегистрировать организацию на имя потерпевшего и открыть расчетный счет в болгарском банке.