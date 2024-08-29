Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесмен из Самары получил 3 года колонии за мошен­ни­чество на 15 млн рублей

Он обещал знакомому привлечь инвестиции из Болгарии для стройки торгово-офисного центра в Тольятти.

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 62-летнему жителю Самары по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в результате преступления было похищено 15 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура 28 августа 2024 года.

— Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году бизнесмен пообещал знакомому, что привлечет инвестиции из Болгарии и предложил потерпевшему помочь с открытием кредитной линии в инвестфонде. После этого фигурант дела получил от потерпевшего бизнес-план на строительство торгово-офисного центра в Тольятти и иностранную валюту, эквивалентную почти 2 млн рублей, чтобы зарегистрировать организацию на имя потерпевшего и открыть расчетный счет в болгарском банке.

Позже знакомый передал обвиняемому для перевода на открытый банковский счет валюту, эквивалентную 13 млн рублей.