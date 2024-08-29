Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 62-летнему жителю Самары по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в результате преступления было похищено 15 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура 28 августа 2024 года.
— Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2016 году бизнесмен пообещал знакомому, что привлечет инвестиции из Болгарии и предложил потерпевшему помочь с открытием кредитной линии в инвестфонде. После этого фигурант дела получил от потерпевшего бизнес-план на строительство торгово-офисного центра в Тольятти и иностранную валюту, эквивалентную почти 2 млн рублей, чтобы зарегистрировать организацию на имя потерпевшего и открыть расчетный счет в болгарском банке.
Позже знакомый передал обвиняемому для перевода на открытый банковский счет валюту, эквивалентную 13 млн рублей.