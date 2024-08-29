В Багаевском районе утонули два человека

В Багаевском районе утонули двое местных жителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 28 августа в районе острова Буян.
По предварительной информации, мужчина отправился на рыбалку. Во время ловли он увидел тело мужчины и сразу же вызвал спасателей, которые подняли тело на берег. Аналогичная ситуация произошла и в хуторе Александровка Аксайского района.
— Рыбак на лодке заметил плывущую надувную камеру, приподняв её веслом, обнаружил тело мужчины, — говорится в сообщении ведомства.