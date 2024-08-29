Подросток-мотоциклист погиб в лобовом ДТП под Златоустом

Вчера, 28 августа, под Златоустом погиб 17-летний мотоциклист без прав после лобового столкновения с легковым автомобилем. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.



Смертельная авария произошла на 9-м километре автодороги Медведевка — Куваши. По предварительным данным, 17-летний водитель мотоцикла ИЖ Юпитер выехал на встречную полосу и протаранил кроссовер Renault Captur под управлением 63-летнего мужчины.



В момент ДТП подросток был в шлеме. Однако жизнь это ему не спасло — от полученных травм он скончался на месте. Сотрудники полиции проводят проверку.