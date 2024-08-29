Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тайшете задержали трех наркоманов

На мужчин завели уголовные дела.

Источник: Комсомольская правда

На берегу реки Бирюсы в Тайшете задержали троих мужчин, у которых при себе были наркотики. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Установлено, что двое мужчин живут в Тайшете, еще один в Чунском районе. Они рассказали полицейским, что товар у них для личных целей, а не на продажу.

— На них заведены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков). Всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК» с 12 по 21 августа завели 18 уголовных дел по схожим преступлениям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель из Братска перевел мошенникам более 4,6 миллиона рублей. Аферист представился оператором сотовой связи и предложил продлить договор оказываемых услуг.