В Тайшете задержали трех наркоманов

На берегу реки Бирюсы в Тайшете задержали троих мужчин, у которых при себе были наркотики. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
Установлено, что двое мужчин живут в Тайшете, еще один в Чунском районе. Они рассказали полицейским, что товар у них для личных целей, а не на продажу.
— На них заведены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков). Всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе ведомства.
По итогам межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК» с 12 по 21 августа завели 18 уголовных дел по схожим преступлениям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель из Братска перевел мошенникам более 4,6 миллиона рублей. Аферист представился оператором сотовой связи и предложил продлить договор оказываемых услуг.