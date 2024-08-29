Жителя Серова отправили под суд по обвинению в мошенничестве на 2 млн рублей

Согласно версии следствия, в мае он вступил в сговор с неизвестными, которые звонили жителям различных городов региона: они изменяли голос и представлялись потерпевшим их близкими родственниками или сотрудниками правоохранительных органов, сообщая о виновности в ДТП и необходимости передать деньги. Ролью обвиняемого в группе был сбор денег у потерпевших, часть из которых он оставлял себе, остальные переводил соучастникам.