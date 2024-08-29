Жителя Серова отправили под суд по обвинению в мошенничестве на 2 млн рублей

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину).
Согласно версии следствия, в мае он вступил в сговор с неизвестными, которые звонили жителям различных городов региона: они изменяли голос и представлялись потерпевшим их близкими родственниками или сотрудниками правоохранительных органов, сообщая о виновности в ДТП и необходимости передать деньги. Ролью обвиняемого в группе был сбор денег у потерпевших, часть из которых он оставлял себе, остальные переводил соучастникам.
В результате их действий пострадали две женщины 77 лет и 83 лет. Еще в одном случае обвиняемый не довел задуманное до конца, так как женщина не открыла дверь и не отдала деньги.
Ранее в Екатеринбурге местная жительница под предлогом «проводимой ПФР реформы» продала квартиру, оформила кредит и перевела мошенникам 4 млн руб. Для уточнения информации потерпевшей предложили обратиться в МФЦ, но она отказалась, тогда ей предложили сделать это дистанционно.