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В Перми запертая в квартире женщина кричала, прося помощи

Крики о помощи услышали соседи.

Источник: Пермская городская служба спасения

Женщина, запертая в квартире, кричала и просила о помощи в Перми, рассказал сотрудник Пермской городской службы спасения Виталий Юрьев.

О происшествии с пожилой пермячкой спасатель сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вечером 28 августа. Сотрудники службы выехали на вызов по сообщению соседей. Уточнялось, что женщина оказалась заперта в квартире.

«Пожилому человеку стало плохо, она упала у себя в квартире и звала на помощь. Соседи вызвали полицию и спасателей», — рассказывает Виталий Юрьев.

На опубликованных с места происшествия фотографиях спасатель показал, как сотрудники службы в присутствии правоохранителей вскрывают квартиру, чтобы освободить нуждающуюся в помощи пермячку. После того как дверь удалось открыть, пожилой женщине оказали первую помощь и вызвали на место бригаду медицинских работников.

Как отметил Юрьев, женщину удалось спасти благодаря реакции соседей и оперативной службе спасателей и полицейских.