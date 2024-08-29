В Перми запертая в квартире женщина кричала, прося помощи

На опубликованных с места происшествия фотографиях спасатель показал, как сотрудники службы в присутствии правоохранителей вскрывают квартиру, чтобы освободить нуждающуюся в помощи пермячку. После того как дверь удалось открыть, пожилой женщине оказали первую помощь и вызвали на место бригаду медицинских работников.