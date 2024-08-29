В Перми запертая в квартире женщина кричала, прося помощи

Женщина, запертая в квартире, кричала и просила о помощи в Перми, рассказал сотрудник Пермской городской службы спасения Виталий Юрьев.
О происшествии с пожилой пермячкой спасатель сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вечером 28 августа. Сотрудники службы выехали на вызов по сообщению соседей. Уточнялось, что женщина оказалась заперта в квартире.
«Пожилому человеку стало плохо, она упала у себя в квартире и звала на помощь. Соседи вызвали полицию и спасателей», — рассказывает Виталий Юрьев.
На опубликованных с места происшествия фотографиях спасатель показал, как сотрудники службы в присутствии правоохранителей вскрывают квартиру, чтобы освободить нуждающуюся в помощи пермячку. После того как дверь удалось открыть, пожилой женщине оказали первую помощь и вызвали на место бригаду медицинских работников.
Как отметил Юрьев, женщину удалось спасти благодаря реакции соседей и оперативной службе спасателей и полицейских.