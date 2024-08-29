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В Волгодонске водитель иномарки сбила 9-летнего ребенка

В Волгодонске под колеса иномарки попал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске под колесами иномарки едва не погиб 9-летний мальчик. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. ДТП произошло вечером 28 августа на улице Ленинградской.

По предварительной информации ведомства, 49-летняя водитель «Рено Сандеро» при проезде пешеходного перехода не уступила дорогу 9-летнему пешеходу. Мальчик переходил дорогу по ходу движения автомобиля. В результате чего, транспортное средство сбило ребенка. Он получил травмы.

— Ему оказана разовая медицинская помощь Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.