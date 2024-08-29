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Один человек погиб при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, двое получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ.

По информации главы региона, в результате прилета снаряда повреждены административное здание и социальный объект. Также произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией очага возгорания. «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков.