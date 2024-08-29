Один человек погиб при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

«Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор.
По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ.
По информации главы региона, в результате прилета снаряда повреждены административное здание и социальный объект. Также произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарные расчеты занимаются ликвидацией очага возгорания. «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков.