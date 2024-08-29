Отказались платить за проезд: двое волгоградцев убили 18-летнего таксиста

Волгоградские следователи завели уголовное дело на двух местных жителей, которые до смерти забили 18-летнего таксиста. Причиной конфликта между мужчинами стал отказ оплачивать проезд. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло в апреле текущего года.