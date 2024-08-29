В Казани загорелась квартира, пострадала пенсионерка

На последнем этаже пятиэтажного дома по улице Коллективной произошел пожар. Загорелась двухкомнатная квартира, в момент возгорания в ней находилась пожилая хозяйка. Соседи заметили дым и огонь, выходящие из окна квартиры, и вызвали пожарных. Об этом сообщил наш корреспондент.
Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали пенсионерку и передали ее бригаде медиков. Огонь удалось потушить достаточно быстро. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в спальне. Хозяйка квартиры затруднилась объяснить, что могло стать причиной пожара, но наиболее вероятной версией является короткое замыкание.
Помимо квартиры пенсионерки, пострадали и жилые помещения на этажах ниже — их полностью затопило водой при тушении пожара. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точные причины происшествия.
Ранее мы писали, что в Казани при пожаре в пятиэтажке на Чуйкова пострадали два человека. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.