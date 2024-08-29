В Казани загорелась квартира, пострадала пенсионерка

На последнем этаже пятиэтажного дома по улице Коллективной произошел пожар. Загорелась двухкомнатная квартира, в момент возгорания в ней находилась пожилая хозяйка. Соседи заметили дым и огонь, выходящие из окна квартиры, и вызвали пожарных. Об этом сообщил наш корреспондент.