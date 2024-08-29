15-летний велосипедист попал под колеса грузовика в Зиминском районе

Авария произошла в деревне Черемшанка Зиминского района 28 августа. По предварительной информации, около 17:20 33-летний водитель грузовика «Ниссан Атлас» наехал на 15-летнего велосипедиста. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Подросток не посмотрел по сторонам и внезапно выехал на дорогу. В результате случившегося юноша получил травмы и был доставлен в больницу, сейчас находится под наблюдением врачей, — рассказали в пресс-службе полиции.
Сейчас устанавливают причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений пострадавшего. Прокуратура контролирует проверку. При наличии оснований примут необходимые меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области во время погони задержали 47-летнего пьяного мотоциклиста без прав и регистрационного номера. Госавтоинспекторы составили на жителя Хомутово 10 административных протоколов.