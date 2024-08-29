В Москве из продажи изъяли 3 тыс. устройств шпионской спецтехники

«ФСБ во взаимодействии с бюро специальных технических мероприятий МВД России пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, связанная с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Подозреваемый организовал канал поставки из-за рубежа большого объема устройств с целью сбыта через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров», — сообщили в ЦОС.
В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что «видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители, поступала в Россию из-за рубежа». Товар хранился на западе Москвы. «В ходе обысков изъято свыше 3 тыс. различных электронных устройств, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД России», — сообщила Волк. По ее словам, задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление.
Как сообщили в столичном управлении СК, Дорогомиловским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.
Мужчина был задержан в ходе проверочной закупки и в ходе допроса полностью признал вину. На видео обыска в складском помещении сотрудники ФСБ изъяли противопожарные датчики, датчик охраны, авторучки, пауэрбанки, USB-адаптеры, наручные и настольные часы с функциями негласной аудиовидеозаписи. По крайней мере часть товара — наручные часы с функцией аудиовидеозаписи, были приобретены на украинском сайте.