В Москве из продажи изъяли 3 тыс. устройств шпионской спецтехники

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что «видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители, поступала в Россию из-за рубежа». Товар хранился на западе Москвы. «В ходе обысков изъято свыше 3 тыс. различных электронных устройств, которые направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД России», — сообщила Волк. По ее словам, задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление.