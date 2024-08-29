20-летний пациент скончался после удаления миндалин в клинике в Петербурге

Вечером 28 августа в клинике на Дунайском проспекте скончался 20-летний пациент. Это случилось после операции по удалению миндалин. Об этом SPB.KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
— Труп направили в морг для установления причины смерти, — рассказал собеседник.
Про погибшего известно, что он родился в Азербайджане, затем перебрался в Петербург. В последнее время мужчина жил в доме на улице Малая Каштановая. Российское гражданство горожанин получил в 2007 году.
К расследованию причин случившегося также подключились петербургские следователи. Они начали процессуальную проверку.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал об уголовном деле, которое возбудили после массового отравления барием в медицинском центре в Выборгском районе Петербурга. Жертвами происшествия, к сожалению, стали восемь человек. Обвиняемыми в рамках разбирательства проходят всего два человека из пяти. Накануне, 28 августа, в районном суде прошло заседание, где собрались пациенты, выпившие вещество, чтобы пройти обычный рентген. Однако после этого у одного из них, например, парализовало лицо.