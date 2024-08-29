20-летний пациент скончался после удаления миндалин в клинике в Петербурге

Ранее SPB.KP.RU рассказывал об уголовном деле, которое возбудили после массового отравления барием в медицинском центре в Выборгском районе Петербурга. Жертвами происшествия, к сожалению, стали восемь человек. Обвиняемыми в рамках разбирательства проходят всего два человека из пяти. Накануне, 28 августа, в районном суде прошло заседание, где собрались пациенты, выпившие вещество, чтобы пройти обычный рентген. Однако после этого у одного из них, например, парализовало лицо.