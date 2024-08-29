В Самаре местный житель осужден на 11 лет за поджог музея в Саратове

Осужденный поджег дверь музея ночью 21 декабря прошлого года, облив ее предварительно бензином. По его словам, накануне он получил звонок от «представителя правоохранительных органов», который предостерег, что мошенники пытаются взять на него кредит. Затем позвонил якобы сотрудник Центробанка и посоветовал взять кредит в размере 190 тысяч и перевести их на отдельный счет. Осужденный так и сделал. А чтобы потом вернуть деньги, ему надо было поджечь музей в Саратове. Поэтому он пошел на преступление.