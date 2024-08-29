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В Самаре местный житель осужден на 11 лет за поджог музея в Саратове

По решению Центрального окружного военного суда самарец Максим Ким проведет 11 лет за решеткой из-за поджога двери здания музея в Саратове, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Осужденный поджег дверь музея ночью 21 декабря прошлого года, облив ее предварительно бензином. По его словам, накануне он получил звонок от «представителя правоохранительных органов», который предостерег, что мошенники пытаются взять на него кредит. Затем позвонил якобы сотрудник Центробанка и посоветовал взять кредит в размере 190 тысяч и перевести их на отдельный счет. Осужденный так и сделал. А чтобы потом вернуть деньги, ему надо было поджечь музей в Саратове. Поэтому он пошел на преступление.

Максим Ким осужден по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Приговор еще может быть обжалован.