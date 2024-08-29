«Дом восстановлению не подлежит»: обгоревшей при взрыве дома женщине предложили жилье

— У нас есть маневренный фонд: мы предложили женщине на выбор квартиру в отапливаемом двухэтажном доме и отдельный частный дом, который нужно топить самостоятельно. Пока еще семья предложение обдумывает, но вроде бы остановится на втором варианте, — сообщил Быков. — Пусть живёт, сколько хочет, выселять женщину мы не планируем.