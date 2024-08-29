«Дом восстановлению не подлежит»: обгоревшей при взрыве дома женщине предложили жилье

Пострадавшей при взрыве газа жительнице села Маршанское Новосибирской области выделяют жилье из маневренного фонда. Женщине предложили два варианта, она предпочла отдельный дом, который будет топить сама. Об этом 29 августа «Прецеденту» рассказал глава сельской администрации Максим Быков.
— У нас есть маневренный фонд: мы предложили женщине на выбор квартиру в отапливаемом двухэтажном доме и отдельный частный дом, который нужно топить самостоятельно. Пока еще семья предложение обдумывает, но вроде бы остановится на втором варианте, — сообщил Быков. — Пусть живёт, сколько хочет, выселять женщину мы не планируем.
Напомним, 28 августа в доме жительницы села произошёл взрыв газа. По данным МЧС, здание не подлежит восстановлению, а причиной ЧП стал не закрытый до конца вентель.
29 августа «Прецедент» выяснил, что работы по газификации дома проводила дочка «Газпрома».
Виктор Бобровников.