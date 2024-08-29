Число жертв из-за ливней на западе Индии возросло до 26

По сообщению газеты Times of India: News, с начала недели в регионе выпало 100% среднегодового количества осадков. В некоторых районах суточный уровень выпавших осадков составил 445 мм. Наиболее сильно пострадал от непогоды город Вадодара, оказавшийся затопленным паводковыми водами. В Гуджарате из-за повышения уровня рек в безопасные места эвакуированы 17,8 тыс. человек. Метеорологическое управление Индии объявило наивысший, красный уровень тревоги в зоне дождей и предупредило об угрозе увеличения зоны наводнения из-за разлива 24 рек и прорывов плотин на более чем 120 водохранилищах.