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Число жертв из-за ливней на западе Индии возросло до 26

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. До 26 увеличилось за последние сутки число жертв в результате обрушения домов, падения деревьев и других инцидентов, вызванных ливнями в индийском западном штате Гуджарат.

Источник: Reuters

По сообщению газеты Times of India: News, с начала недели в регионе выпало 100% среднегодового количества осадков. В некоторых районах суточный уровень выпавших осадков составил 445 мм. Наиболее сильно пострадал от непогоды город Вадодара, оказавшийся затопленным паводковыми водами. В Гуджарате из-за повышения уровня рек в безопасные места эвакуированы 17,8 тыс. человек. Метеорологическое управление Индии объявило наивысший, красный уровень тревоги в зоне дождей и предупредило об угрозе увеличения зоны наводнения из-за разлива 24 рек и прорывов плотин на более чем 120 водохранилищах.

Правительство Индии перебросило в Гуджарат шесть батальонов военнослужащих для оказания помощи населению. К спасательным операциям привлечены военная авиация и подразделения береговой охраны.