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Двое заключенных обгорели при пожаре в колонии Ростова-на-Дону

Двое заключенных попали в больницу после пожара в одной из колоний Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Двое заключенных получили ожоги при пожаре в колонии № 2 Ростова-на-Дону. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Инцидент произошел 28 августа на производственном объекте колонии площадью около 10 кв. метров. Пламя быстро сбили и ликвидировали с помощью пожарных, но во время борьбы с огнем двое осужденных получили ожоги конечностей, в итоге их увезли в больницу.

— Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося, — рассказали в донском ГУФСИН.

Напомним, ранее в этом августе в ростовском СИЗО-1 сработала пожарная сигнализация из-за короткого замыкания.