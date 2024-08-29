Двое заключенных обгорели при пожаре в колонии Ростова-на-Дону

Инцидент произошел 28 августа на производственном объекте колонии площадью около 10 кв. метров. Пламя быстро сбили и ликвидировали с помощью пожарных, но во время борьбы с огнем двое осужденных получили ожоги конечностей, в итоге их увезли в больницу.