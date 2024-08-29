В Пермском крае женщина села пьяной за руль и пыталась обмануть полицейских

Как сообщает краевая полиция, инцидент произошёл в селе Култаево в июне 2024 года. Вечером одного из дней патрульные ГАИ заметили на дороге местную жительницу, которая ехала на скутере без госномеров и без шлема. Когда правоохранители остановили женщину, они заметили, что она пьяна.