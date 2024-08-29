В Пермском крае женщина села пьяной за руль и пыталась обмануть полицейских

Жительница Пермского края села пьяной за руль и пыталась обмануть полицейских, сообщает ГУ МВД региона.
Как сообщает краевая полиция, инцидент произошёл в селе Култаево в июне 2024 года. Вечером одного из дней патрульные ГАИ заметили на дороге местную жительницу, которая ехала на скутере без госномеров и без шлема. Когда правоохранители остановили женщину, они заметили, что она пьяна.
«Полицейские обнаружили у неё явные признаки алкогольного опьянения, а именно запах изо рта, нарушение речи и неустойчивость позы. Госавтоинспекторы предложили ей пройти освидетельствование, которое показало наличие в выдыхаемом гражданкой воздухе 0,517 мг/л этилового спирта. Результаты скутеристку не устроили, но от прохождения медицинского исследования она отказалась», — сообщает ГУ МВД Пермского края.
Когда сотрудники ДПС пытались выяснить имя женщины, она дважды представилась им чужими именами. Несмотря на это, правоохранителям удалось установить её личность и выяснить, что ранее женщина уже была судима за пьяное вождение и лишена прав на управление транспортом.
Уголовное дело по статье УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние» было направлено для рассмотрения в суд.