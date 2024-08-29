Олбани
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перекрытие рухнуло в квартире аварийного жилого дома в Искитиме НСО

Дом признан аварийным в 2019-м, но до сих пор стоит в очереди на расселение.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В одном из аварийных жилых домов в Искитиме Новосибирской области произошло обрушение межэтажного перекрытия. Происшествия случилось в среду, 28 августа 2024 года в 17.43.

Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сообщается, что в доме по адресу улица Пушкина, 17 рухнуло межэтажное перекрытие в двух этажном доме. Это случилось в санузле одной из 12-ти квартир. Обошлось без пострадавших.

«Дом признан аварийным в январе 2019 года, находится в очереди на расселение. В ходе осмотра установлено, что также повреждения имеются в двух других квартирах», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры НСО.

По информации ведомства, жителям аварийного дома предложили разместиться в маневренном фонде. Прокуратура начала проверку.

ЖКХ