Мать троих детей незаконно обналичила маткапитал в Иркутском районе

Многодетная мама из Иркутского района потратила материнский капитал на покупку дома у своего родственника. Она отдала более 427 тысяч рублей, хотела улучшить свои жилищные условия. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Проверка показала, что данное жилье не оформили в общую долевую собственность с тремя детьми. Хотя сделать это нужно было обязательно в течение шести месяцев после получения денег. Ко всему прочему оказалось, что после того, как она обналичила всю сумму, она обратно продала дом тому же родственнику. Однако передачи денег не было.
— В связи с этим её действиям дадут уголовно-правовую оценку по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Прокуратура направила в суд исковое заявление о том, что женщина должна обратно выплатить потраченный капитал, который использовала не по назначению, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Суд требование удовлетворил. Как только оно вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует исполнение.
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