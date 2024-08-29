Мать троих детей незаконно обналичила маткапитал в Иркутском районе

Проверка показала, что данное жилье не оформили в общую долевую собственность с тремя детьми. Хотя сделать это нужно было обязательно в течение шести месяцев после получения денег. Ко всему прочему оказалось, что после того, как она обналичила всю сумму, она обратно продала дом тому же родственнику. Однако передачи денег не было.