Олбани
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать троих детей незаконно обналичила маткапитал в Иркутском районе

Теперь сибирячка должна вернуть потраченные деньги.

Источник: Комсомольская правда

Многодетная мама из Иркутского района потратила материнский капитал на покупку дома у своего родственника. Она отдала более 427 тысяч рублей, хотела улучшить свои жилищные условия. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Проверка показала, что данное жилье не оформили в общую долевую собственность с тремя детьми. Хотя сделать это нужно было обязательно в течение шести месяцев после получения денег. Ко всему прочему оказалось, что после того, как она обналичила всю сумму, она обратно продала дом тому же родственнику. Однако передачи денег не было.

— В связи с этим её действиям дадут уголовно-правовую оценку по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Прокуратура направила в суд исковое заявление о том, что женщина должна обратно выплатить потраченный капитал, который использовала не по назначению, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд требование удовлетворил. Как только оно вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует исполнение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе 15-летний школьник попал под колеса грузовика.