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Взрывом газа в доме в новосибирском селе заинтересовалась прокуратура

В результате случившегося пострадал мужчина.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура заинтересовалась ЧП в селе Убинское. Там утром 29 августа взорвался газ в жилом доме.

— Прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

По предварительной информации, в доме № 5 на улице Костюкова произошел взрыв. Вероятно, это случилось из-за скопления газа после замены баллона. Возгорания при этом не произошло. В результате ЧП пострадал 49-летний мужчина, его увезли в больницу. Ранее КП-Новосибирск писала, что появились фото с места.