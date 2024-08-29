Взрывом газа в доме в новосибирском селе заинтересовалась прокуратура

По предварительной информации, в доме № 5 на улице Костюкова произошел взрыв. Вероятно, это случилось из-за скопления газа после замены баллона. Возгорания при этом не произошло. В результате ЧП пострадал 49-летний мужчина, его увезли в больницу. Ранее КП-Новосибирск писала, что появились фото с места.