Неизвестный мужчина разгромил теплую остановку у омского «Кристалла»

В ночь на среду, 28 августа, неизвестный омич у «КДЦ Кристалл» разгромил теплую остановку. Действия нарушителя попали на камеру видеонаблюдения.
На видео можно заметить, как омич проходит мимо теплой остановки и резко начинает ее бить. Вандалу разбил стеклопакет двери и вырвал доводчик.
Компания «Капитал Строй» обратилась в полицию. Сейчас личность омича устанавливают правоохранительные органы.
Ранее мы писали, что неизвестный прострелил окно теплой остановки в омских Нефтяниках. Спустя несколько дней вторая теплая остановка пострадала в результате стрельбы. Затем в июне неизвестные расстреляли остановочный павильон в центре города. Тогда мэр Омска Сергей Шелест пригрозил горожанам старыми бетонными остановками.