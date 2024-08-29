Неизвестный мужчина разгромил теплую остановку у омского «Кристалла»

Ранее мы писали, что неизвестный прострелил окно теплой остановки в омских Нефтяниках. Спустя несколько дней вторая теплая остановка пострадала в результате стрельбы. Затем в июне неизвестные расстреляли остановочный павильон в центре города. Тогда мэр Омска Сергей Шелест пригрозил горожанам старыми бетонными остановками.