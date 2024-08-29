В Москве задержан мужчина, угрожавший компании молодых людей саблей

По данным ведомства, инцидент произошел около одного из домов на Пятницком шоссе. Там мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к компании и в какой-то момент неожиданно достал из ножен саблю и стал угрожать молодым людям физической расправой. Однако они скрутили хулигана и передали его полицейским. В полиции дебошир рассказал, что таким образом он пытался познакомиться с девушкой.