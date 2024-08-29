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В Москве задержан мужчина, угрожавший компании молодых людей саблей

В Москве задержан 56-летний местный житель, который угрожал саблей компании молодых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел около одного из домов на Пятницком шоссе. Там мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к компании и в какой-то момент неожиданно достал из ножен саблю и стал угрожать молодым людям физической расправой. Однако они скрутили хулигана и передали его полицейским. В полиции дебошир рассказал, что таким образом он пытался познакомиться с девушкой.

Привлечение задержанного к уголовной ответственности по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.