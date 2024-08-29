Самарскую художницу обвинили в госизмене

По словам юриста, в 2022 году Ирина была в отпуске в Кишиневе и там познакомилась с компанией, в числе которых были представители украинских спецслужб. Угрожая ей и ее родственникам, проживающим на территории Украины, они заставили ее изготовить взрывчатые вещества.