Под Воронежем 19-летний водитель «ВАЗ 21099» врезался в дерево

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии, которая произошла вечером 28 августа в Репьевском районе.
Примерно в 18.45 на 33-м километре автодороги «Репьевка-Краснолипье-Россошки-граница Хохольского района», по предварительным данным полиции, 19-летний водитель «ВАЗ 21099» не справился с управлением, вылетел на обочину, а потом врезался в дерево.
Водителя с травмами доставили в больницу.
За 28 августа в Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 111 ДТП, в них пострадали пять человек.