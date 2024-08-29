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Под Воронежем 19-летний водитель «ВАЗ 21099» врезался в дерево

На воронежской трассе пострадал водитель легковушки, врезавшейся в дерево.

Источник: Госавтоинспекция Воронежской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии, которая произошла вечером 28 августа в Репьевском районе.

Примерно в 18.45 на 33-м километре автодороги «Репьевка-Краснолипье-Россошки-граница Хохольского района», по предварительным данным полиции, 19-летний водитель «ВАЗ 21099» не справился с управлением, вылетел на обочину, а потом врезался в дерево.

Водителя с травмами доставили в больницу.

За 28 августа в Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 111 ДТП, в них пострадали пять человек.