Под Воронежем 19-летний водитель «ВАЗ 21099» врезался в дерево

Примерно в 18.45 на 33-м километре автодороги «Репьевка-Краснолипье-Россошки-граница Хохольского района», по предварительным данным полиции, 19-летний водитель «ВАЗ 21099» не справился с управлением, вылетел на обочину, а потом врезался в дерево.