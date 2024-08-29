«Проблемы устранятся, а задуманные дела — решатся»: бурятский лама раскрыл, кому улыбнется удача до конца 2024 года

Лама прогнозировал, что для самих Драконов год выдастся сложным, даже трудным, но в каких-то моментах интересным. Большинство представителей знака не смогут преодолеть проблемы, зато они их закалят и преподнесут урок на всю жизнь. Нужно быть очень осторожным, не рисковать, не полагаться на авось. Вероятны осложнения по здоровью или появление новых болезней.