«Проблемы устранятся, а задуманные дела — решатся»: бурятский лама раскрыл, кому улыбнется удача до конца 2024 года

Известный буддистский астролог, настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» в Бурятии Еши Намжил лама в очередной раз дал прогноз — на оставшиеся четыре месяца года. Високосный 2024-й проходит под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Талисман «вступил» в свои права с 10 февраля — в первый день праздника Белого месяца, который буряты называют Сагаалганом. Какие изменения внесет Дракон в судьбы представителей всех 12-ти знаков восточного гороскопа — в материале КП-Иркутск.
Мышь.
Лама предсказывал, что для людей, которые родились под знаком Мыши, год Дракона в целом будет благоприятным. Для большинства многие проблемы и препятствия в основном будут устраняться, а задуманные дела — решаться. Они могут браться за большие проекты, даже где-то в чем-то рисковать. Должны наметиться некоторые улучшения по части здоровья.
Корова.
Лама прогнозировал, что для тех, кто родился под знаком Коровы, год пройдет нейтрально. Трудолюбивые добьются своих целей, а остальным придется тяжело. Большинству придется сильно перестраховываться, чтобы достичь цели.
Тигр.
Год Дракона для людей, родившихся под знаком Тигра, протекает труднее, чем прошедший. Хотя возможны небольшие отдельные победы. Нужно быть внимательнее и осторожнее в словах, делах, поступках, так как все будет быстро возвращаться.
Заяц.
Тем, кто появился на свет в годы Зайца, стоит никуда не спешить и желательно все хорошо обдумывать. Возникнет много ситуаций, когда ничего невозможно будет исправить.
Дракон.
Лама прогнозировал, что для самих Драконов год выдастся сложным, даже трудным, но в каких-то моментах интересным. Большинство представителей знака не смогут преодолеть проблемы, зато они их закалят и преподнесут урок на всю жизнь. Нужно быть очень осторожным, не рисковать, не полагаться на авось. Вероятны осложнения по здоровью или появление новых болезней.
Змея.
Согласно прогнозу, 2024 год благоприятен для людей, которые родились под знаком Змеи. Многое будет получаться, удача явно на их стороне. Но в некоторые периоды они почувствуют бессилие и ощутят усталость. Увы, но после случившегося не все смогут быстро восстановиться.
Конь.
Лама предсказывал, что люди, рожденные в годы Коня, будут ощущать себя загнанными в угол, чаще пребывать в растерянности и не знать, что делать. Некоторые не смогут или не захотят остановиться и словно по инерции продолжат двигаться в ошибочном направлении. Год Дракона для них — не самый простой, хуже среднего. Возможны частые болезни.
Овца.
Настоятель дацана прогнозировал, что для людей, которые родились под знаком Овцы, год Дракона станет нейтральным. В нем будет все 50 на 50 — как хорошего, так и плохого.
Обезьяна.
У тех, кто родился в годы Обезьяны сейчас проходит один из лучших периодов в их жизни. Удача часто сопутствует им, поэтому лама советует смело браться за новое и за большие проекты. И риск для вас — благородное дело. А болезни обойдут стороной.
Курица.
Лама прогнозировал, что к Курицам год Дракона будет снисходителен, равнодушен, хотя иногда может посмотреть, как на конкурента. Слишком гордым представителям этого знака придется порой уступить, даже переступить через себя. Иначе целей не достичь! Настоятель дацана рекомендует беречь сердце, чаще обращать внимание на здоровье, заниматься профилактикой.
Собака.
Лама предсказывал, что Собакам в 2024-м будет трудно. Только самым активным и стойким удастся переломить многие превратности года Дракона.
Свинья.
Согласно прогнозу, у тех, кто родился под знаком Свиньи, не все будет получаться. Даже, скорее всего, многое не выйдет, как хотелось бы. Но зато в вопросах здоровья — порядок, проблем возникнуть не должно.
КСТАТИ.
Кто вы по восточному гороскопу?
Год Мыши (Крысы по Восточному гороскопу).
Годы рождения: 1924, 19З6, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 20З2, 2044.
Год Быка (Коровы по Восточному гороскопу).
Годы рождения: 19З7, 1949, 1961, 197З, 1985, 1997, 2009, 2021, 20ЗЗ.
Год Тигра.
Годы рождения: 1926, 19З8, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 20З4.
Год Кролика (Зайца по Восточному гороскопу).
Годы рождения: 1927, 19З9, 1951, 196З, 1975, 1987, 1999, 2011, 202З, 20З5.
Год Дракона.
Годы рождения: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
Год Змеи.
Годы рождения: 1917, 1929, 1941, 195З, 1965, 1977, 1989, 2001, 201З, 2025, 20З7.
Год Лошади.
Годы рождения: 1918, 19З0, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 20З8.
Год Козы (Овцы по Восточному гороскопу).
Годы рождения: 1919, 19З1, 194З, 1955, 1967, 1979, 1991, 200З, 2015, 2027, 20З9.
Год Обезьяны.
Годы рождения: 19З2, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
Год Петуха (Курицы по Восточному гороскопу).
Годы рождения: 19З7, 1949, 1961, 197З, 1985, 1997, 2009, 2021, 20ЗЗ.
Год Собаки.
Годы рождения: 1910, 1922, 19З4, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 20З0, 2042.
Год Свиньи.
Годы рождения: 1899, 1911, 192З, 19З5, 1947, 1959, 1971, 198З, 1995, 2007, 2019, 20З1, 204З.