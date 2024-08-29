В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова

«Исполняющему обязанности заместителя губернатора города Севастополя избрана мера пресечения в столичном суде. Постановлением Басманного районного суда города Москвы Горлову Евгению Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 октября», — говорится в сообщении.