Суд назвал имена еще пяти фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

В августе свой арест по делу обжаловали другие подозреваемые по делу — Алишер Касимов, Исроил Исломов, Диловар Исломов и Аминчон Исломов. Их обвиняют по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — теракт, повлекший причинение смерти человеку. Арест четырех предполагаемых исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова был продлен в середине августа.
Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан». Президент России Владимир Путин говорил, что атака на «Крокус» была совершена руками радикальных исламистов, но сам теракт выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Теракту содействовали власти Украины, заявлял глава ФСБ Александр Бортников. В Киеве это опровергали.
По делу о взрыве задержаны более 20 человек, говорил глава ФСБ Александр Бортников в мае 2024 года. Среди них — как и непосредственные исполнители, так и их пособники, добавлял он.