Суд назвал имена еще пяти фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

По делу о теракте в «Крокус сити холле» проходят еще пять человек. Речь идет о Гадоеве Ш. Н., Исмоилове З. А., Солиеве М. А., Солиеве У. А. и Хамидове Х. А. В четверге, 29 августа, им продлили меру пресечения по делу, сообщила пресс-служба московских судов. До этого момента их имена не назывались.