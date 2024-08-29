Медведи бесчинствуют на кладбище в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре медведи с середины августа рушат памятники и раскапывают могилы на городском кладбище «Старт». Хищники посещали захоронения и до этого — но в последние дни, по словам местных, их активность стала аномально высокой. Чтобы защитить людей, власти закрыли кладбище для посещений, а одного из косолапых, по данным соцсетей, уже «поймали с поличным» и застрелили. Что медведи творят на могилах и как с ними борются, рассказывает hab.aif.ru.
«Зверь не раз приходил и может вернуться»
Впервые информация о том, что на кладбище снова безобразничают медведи, появилась 14 августа. В тот день комсомольчане, которые пришли помянуть покойных родственников, заметили следы их активности сразу в двух местах. В квартале № 105 была найдена шкура коровы — предположительно, бурёнка случайно забрела на кладбище и стала угощением для косолапых. А в квартале № 10 звери разрыли могилу и вынули оттуда скелетированные останки человека, которые выбросили там же.
«Наверное, искали пищу. Но могила старая, поживиться нечем. Они это поняли и ушли, а части тел разбросали», — писали комсомольчане в городских пабликах.
Спустя два дня, 16 августа, соцсети города Юности поразила ещё более шокирующая новость: на этот раз медведи вытащили из могилы целый труп человека в одежде. Вероятно, это один из тех, кого похоронили недавно, предполагали пользователи.
«Очевидец заметил следы волочения на земле, рядом лежал пиджак. Также он отметил примятую траву, где отдыхал медведь, и тропу, явно протоптанную животным. По его мнению, зверь не раз приходил сюда и может вернуться», — приводит рассказ подписчика Telegram-канал Komsagram.
Повторно хищники наведались на кладбище ещё через два дня, 19 августа. На этот раз они занялись не просто раскопками, а настоящим вандализмом: снесли памятник в квартале № 40, который был установлен там лишь месяц назад, а также разбросали венки. А в этот понедельник, 26 августа, не повезло кварталу № 58, где косолапые с корнем вырвали оградку и разломали на части могильный камень.
«Медведи представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан», — прокомментировали эти визиты в пресс-службе управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
Горожане в безопасности
Как рассказал hab.aif.ru глава пресс-службы городской администрации Иван Лаврентьев, первые обращения по поводу медведей стали поступать не с середины августа, а ещё с начала месяца — при этом нельзя достоверно судить, участились ли визиты хищников на самом деле либо же следы их деятельности просто стали чаще обнаруживать. Часть «страшилок» из городских пабликов подтвердилась, но другая информация оказалась полуправдой.
«Были данные, что медведи повреждают захоронение и делают попытки раскопок — после проверки они были признаны соответствующими действительности. Но тот факт, что хищники извлекали из могил трупы, подтверждения не получил. Самих медведей никто из посетителей также непосредственно не видел», — отметил собеседник.
Администрация города Комсомольска-на-Амуре, добавил Лаврентьев, оперативно передаёт всю информацию, касающуюся медведей, в управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. В окрестностях кладбища дежурят охотоведы, которые получили санкцию ликвидировать зверей- «нарушителей».
«Сотрудники управления ведут систематическую работу в окрестностях кладбища по регулированию численности медведей, и такая работа в ближайшее время будет продолжена», — отметил пресс-секретарь.
С сегодняшнего дня, 29 августа, кладбище закрыто для посещений. Кроме того, с утра в соцсетях разлетелось видео с первым отстреленным медведем. Скорее всего, остальных конфликтных зверей ждёт похожая участь.
Как бороться с косолапыми вандалами?
Проблема захода медведей на кладбище для Комсомольска-на-Амура не новая и достаточно серьёзная. Впервые медведи стали заходить на могилы ещё после наводнения-2013 и с тех пор появляются там почти каждый год — обычно под конец лета, когда им нужно накопить жир для зимней спячки. В прошлом и позапрошлом годах из-за их нашествий кладбище уже закрывалось, а похороны проводились под охраной полицейских и вооруженных охотоведов.
Как отметил Лаврентьев, кладбище «Старт» занимает огромную территорию в 181 гектар, из которых 155 гектаров отведено под захоронения. Оградить такую площадь крайне трудно и нецелесообразно дорого: это не поможет не решить проблему с хищниками, которые с лёгкостью перелезут через забор или попросту его выломают. Усугубляется всё наличием поблизости свалки, куда животные заходят в поисках пищевых отходов.
«Радикально решить проблему с визитами медведей сложно. Однако можно минимизировать риски: соблюдать правила захоронения, в том числе для безродных умерших, и своевременно вывозить мусор со свалки», — рассказывал hab.aif.ru пресс-секретарь городской администрации.