Медведи бесчинствуют на кладбище в Хабаровском крае

Повторно хищники наведались на кладбище ещё через два дня, 19 августа. На этот раз они занялись не просто раскопками, а настоящим вандализмом: снесли памятник в квартале № 40, который был установлен там лишь месяц назад, а также разбросали венки. А в этот понедельник, 26 августа, не повезло кварталу № 58, где косолапые с корнем вырвали оградку и разломали на части могильный камень.