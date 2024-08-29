В Каменском районе Ростовской области второй день горит склад с топливом

Напомним, в ночь на 28 августа, около 3 часов ночи, военные сбили четыре БПЛА. После этого в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. Для тушения на месте оперативно были задействованы силы экстренного реагирования. По данным властей, пострадавших нет.