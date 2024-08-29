Олбани
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каменском районе Ростовской области второй день горит склад с топливом

Склад с топливом в Каменском районе Ростовской области еще не потушили, работают экстренные службы.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе Ростовской области еще не потушили топливный склад, который загорелся после атаки и последующей ликвидации БПЛА. При этом угрозы для жилых домов нет, сообщил агентству РИА Новости представитель районной администрации.

— Пожар на складе продолжается, его тушат, — прокомментировал источник.

Напомним, в ночь на 28 августа, около 3 часов ночи, военные сбили четыре БПЛА. После этого в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. Для тушения на месте оперативно были задействованы силы экстренного реагирования. По данным властей, пострадавших нет.