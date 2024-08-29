«Крупно попала»: пьяная омичка без прав села за руль и въехала в жилой дом, повредив систему отопления

Теперь на женщину завели административные дела по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ («управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления») и ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ («невыполнение обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием»).