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«Крупно попала»: пьяная омичка без прав села за руль и въехала в жилой дом, повредив систему отопления

Омичка без прав протаранила забор и жилой дом при движении задним ходом.

Источник: Комсомольская правда

В рабочем поселке Павлоградка Омской области женщина за рулем «Ниссан Либерти» при движении задним ходом протаранила забор и жилой дом. Как выяснилось, омичка была пьяна и не имела водительских прав.

Инцидент произошел около дома № 43/1 на улице 1 Мая. В результате аварии у дома повреждена система отопления. Сама женщина не пострадала.

Полицейские установили, что омичка не имеет водительских прав, а в момент ДТП была пьяна.

Теперь на женщину завели административные дела по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ («управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления») и ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ («невыполнение обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием»).

Сумма материального ущерба хозяйке дома составила порядка 300 тыс. рублей. Полицейские проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.