«Крупно попала»: пьяная омичка без прав села за руль и въехала в жилой дом, повредив систему отопления

В рабочем поселке Павлоградка Омской области женщина за рулем «Ниссан Либерти» при движении задним ходом протаранила забор и жилой дом. Как выяснилось, омичка была пьяна и не имела водительских прав.
Инцидент произошел около дома № 43/1 на улице 1 Мая. В результате аварии у дома повреждена система отопления. Сама женщина не пострадала.
Полицейские установили, что омичка не имеет водительских прав, а в момент ДТП была пьяна.
Теперь на женщину завели административные дела по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ («управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления») и ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ («невыполнение обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием»).
Сумма материального ущерба хозяйке дома составила порядка 300 тыс. рублей. Полицейские проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.