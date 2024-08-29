В Новосибирске вор-рецидивист получил 3 года колонии за грабеж телефона

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 37-летнему местному жителю, ранее судимому за преступления. Мужчина признан виновным в грабеже по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.
Согласно материалам дела, 21 апреля 2024 года подсудимый похитил телефон стоимостью 9 тысяч рублей у женщины, применив к ней насилие, не опасное для жизни и здоровья. После совершения преступления он скрылся с похищенным.
На судебном заседании обвиняемый частично признал свою вину, однако ущерб потерпевшей был возмещен в полном объеме. Суд, учитывая мнение государственного обвинения, назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.