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В Новосибирске вор-рецидивист получил 3 года колонии за грабеж телефона

На судебном заседании обвиняемый частично признал свою вину, однако ущерб потерпевшей был возмещен в полном объеме.

Источник: AP 2023

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 37-летнему местному жителю, ранее судимому за преступления. Мужчина признан виновным в грабеже по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Согласно материалам дела, 21 апреля 2024 года подсудимый похитил телефон стоимостью 9 тысяч рублей у женщины, применив к ней насилие, не опасное для жизни и здоровья. После совершения преступления он скрылся с похищенным.

На судебном заседании обвиняемый частично признал свою вину, однако ущерб потерпевшей был возмещен в полном объеме. Суд, учитывая мнение государственного обвинения, назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.