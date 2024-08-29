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Крымчанин продался ВСУ и воевал за них: предателя судили за госизмену

Вступившего в ряды ВСУ крымчанина заочно приговорили к 18 годам колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму местного жителя заочно признали виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В феврале 2022 года фигурант вступил в ряды ВСУ. Он прошел специальное обучение, а также получил военную форму и огнестрельное оружие.

«С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что крымчанин скрылся от следствия. Поэтому мужчину объявили в международный розыск.

«Его противоправные действия выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — говорится в сообщении.

Верховный суд Крыма заочно признал жителя республики виновным. Его приговорили к 18 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный должен в исправительной колонии строгого режима.