В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В ИК-19 в Волгоградской области, где ранее был захват заложников, все еще ведутся следственные действия, сообщили РИА Новости родственники одного из отбывающих наказание.
«Там все опечатано…, там ведутся следственные действия», — отметил собеседник агентства.
В минувшую пятницу заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.