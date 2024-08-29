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В ИК-19 продолжают вести следственные действия после захвата заложников

В волгоградской колонии, где был захват заложников, ведут следственные действия.

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В ИК-19 в Волгоградской области, где ранее был захват заложников, все еще ведутся следственные действия, сообщили РИА Новости родственники одного из отбывающих наказание.

«Там все опечатано…, там ведутся следственные действия», — отметил собеседник агентства.

В минувшую пятницу заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.