«Один молодой ударил, другой прошел мимо»: Очевидцы сообщили о нападении на пенсионера в Ростове

Не менее эмоциональную реакцию вызвал у ростовчан другой человек — случайный прохожий. Судя по всему, парню — около 25−30 лет. Он никого не бил, не оскорблял, но и помогать пожилому мужчине не стал. Ростовчанин спокойно прошел мимо лежащего на тротуаре человека.