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«Один молодой ударил, другой прошел мимо»: Очевидцы сообщили о нападении на пенсионера в Ростове

В Ростове полиция ищет мужчину, который напал на пенсионера на улице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове, в Октябрьском районе, на перекрестке переулка Братского и улицы Текучева, между двумя горожанами произошел конфликт. О нем рассказали в городских пабликах свидетели инцидента. По словам очевидцев, мужчина, на вид которому от 35 до 45 лет, с ударил пожилого человека по лицу.

Удар был такой силы, что пенсионер рухнул на тротуар и ударился головой об асфальт. Эта сцена попала на камеру регистратора. Видео выложили в сеть.

Из записи становится ясно, что нападавший не стал помогать пострадавшему, а просто ушел. Этот факт возмутил подписчиков пабликов.

Не менее эмоциональную реакцию вызвал у ростовчан другой человек — случайный прохожий. Судя по всему, парню — около 25−30 лет. Он никого не бил, не оскорблял, но и помогать пожилому мужчине не стал. Ростовчанин спокойно прошел мимо лежащего на тротуаре человека.

Позже уже другие прохожие позвонили в «скорую». По словам очевидцев, пострадавшего госпитализировали.

Полиция начала проверку.

— В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление участников и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.