«Один молодой ударил, другой прошел мимо»: Очевидцы сообщили о нападении на пенсионера в Ростове

В Ростове, в Октябрьском районе, на перекрестке переулка Братского и улицы Текучева, между двумя горожанами произошел конфликт. О нем рассказали в городских пабликах свидетели инцидента. По словам очевидцев, мужчина, на вид которому от 35 до 45 лет, с ударил пожилого человека по лицу.
Удар был такой силы, что пенсионер рухнул на тротуар и ударился головой об асфальт. Эта сцена попала на камеру регистратора. Видео выложили в сеть.
Из записи становится ясно, что нападавший не стал помогать пострадавшему, а просто ушел. Этот факт возмутил подписчиков пабликов.
Не менее эмоциональную реакцию вызвал у ростовчан другой человек — случайный прохожий. Судя по всему, парню — около 25−30 лет. Он никого не бил, не оскорблял, но и помогать пожилому мужчине не стал. Ростовчанин спокойно прошел мимо лежащего на тротуаре человека.
Позже уже другие прохожие позвонили в «скорую». По словам очевидцев, пострадавшего госпитализировали.
Полиция начала проверку.
— В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление участников и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.