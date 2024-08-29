Бывшему замглавы Жигулевска Игорю Смураге смягчили приговор

Кроме того, замглавы администрации привлек к преступлению еще двух человек, которым отдал 14 млн руб. для передачи их сотрудникам ФНС, а 9 млн руб. оставил себе в качестве платы за посредничество. Вот только посредники решили оставить все деньги себе и ничего не отдавать налоговикам.