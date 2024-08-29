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На трассе под Волгоградом КАМАЗ снес трактор

В Волгоградской области в ДТП трактора и КАМАЗа пострадали два человека.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 28 августа, в Чернышковском районе Волгоградской области два человека получили травмы в результате ДТП КАМАЗа и трактора. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария случилась на 193-м километре автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в вечернее время.

— Произошло столкновение автомобиля КАМАЗ и трактора. В результате ДТП водитель и пассажир трактора доставлены в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

Добавим, что за минувшие сутки на областных трассах зафиксировали девять ДТП с пострадавшими. Водителей и пешеходов призывают соблюдать ПДД и помнить о безопасности.