На трассе под Волгоградом КАМАЗ снес трактор

Накануне, 28 августа, в Чернышковском районе Волгоградской области два человека получили травмы в результате ДТП КАМАЗа и трактора. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария случилась на 193-м километре автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в вечернее время.