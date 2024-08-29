Штормом унесло в открытое море: Десять туристов не смогли вернуться к теплоходу в Геленджике

50-летний турист провалился в трещину Большого Фиштинского ледника в Адыгее во время спуска с вершины горы. Мужчине требовалась помощь медиков: он травмировал голову и руки. Однако погода не позволяла эвакуировать пострадавшего, и ему пришлось всю ночь провести на леднике.