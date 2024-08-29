Штормом унесло в открытое море: Десять туристов не смогли вернуться к теплоходу в Геленджике

Разыгравшийся в Черном море шторм едва не привел ужасной трагедии. Волны и ветер унесли десять человек от прогулочного теплохода в Геленджике.
Отдыхающие на судне решили искупаться. Внезапно ветер усилился, волны разыгрались, и начался шторм. Туристы не смогли вернуться к теплоходу, стихия относила их все дальше и дальше в открытое море.
К счастью, в нужном месте и в нужное время оказались сотрудники Росгвардии.
«В акватории Голубой бухты специалисты Росгвардии выполняли тренировочные подводные спуски. Из-за резкого ухудшения погоды — поднявшегося ветра и волн — водолазы направились к берегу», — рассказали в Главном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.
Возвращаясь на сушу, росгвардейцы заметили людей в море и тут же отправились к ним на помощь. Правоохранители поочередно подняли на борт служебной мотолодки оказавшихся в опасности отдыхающих и доставили их на теплоход.
«Убедившись, что в помощи больше никто не нуждается, росгвардейцы вернулись на сушу», — сообщили в Росгвардии региона.
Напомним, ранее в Сочи поклонники каньонинга едва не утонули в реке Большая Хоста. Спасателям потребовалось более шести часов, чтобы вытащить туристов-экстремалов.
А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ.
50-летний турист провалился в трещину Большого Фиштинского ледника в Адыгее во время спуска с вершины горы. Мужчине требовалась помощь медиков: он травмировал голову и руки. Однако погода не позволяла эвакуировать пострадавшего, и ему пришлось всю ночь провести на леднике.