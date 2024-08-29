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В Братске приговорили к штрафу контрабандистов, вывозивших лес в Китай

В Братске осудили предпринимателя и его сообщницу, которые занимались контрабандой лесоматериалов в Китай. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в пресс-службе суда.

Как установил суд, мужчина в 2019 году, являясь руководителем коммерческой компании, которая занималась торговлей древесиной, договорился с неким гражданином, представляющим интересы китайской фирмы, о реализации лесоматериалов.

Учетные сведения по сделкам с древесиной и другие работы в сфере документооборота проводили как сам бизнесмен, так и его сообщница. Они вносили не соответствующие действительности данные в специальную программу, подписывали фиктивные документы и так далее. Таким образом, за рубеж незаконно было вывезено древесины почти на 1,7 миллиона рублей. В такую сумму позже оценили ущерб от действий контрабандистов.

Суд признал мужчину и женщину виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) и приговорил обоих к штрафу. Сумму штрафа в суде не уточнили.