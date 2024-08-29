В Братске приговорили к штрафу контрабандистов, вывозивших лес в Китай

Учетные сведения по сделкам с древесиной и другие работы в сфере документооборота проводили как сам бизнесмен, так и его сообщница. Они вносили не соответствующие действительности данные в специальную программу, подписывали фиктивные документы и так далее. Таким образом, за рубеж незаконно было вывезено древесины почти на 1,7 миллиона рублей. В такую сумму позже оценили ущерб от действий контрабандистов.