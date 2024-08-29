На Ямайке тигровая акула обезглавила 16-летнего подростка

Утром во вторник, 27 августа, на пляже Фалмут-Фишинг-Бич были обнаружены останки 16-летнего подростка. Сообщается, что помимо головы от тела была отсечена левая рука.
Юношу по имени Джамари Рид считали пропавшим без вести после того, как накануне он не вернулся с подводной охоты. Отец погибшего, Майкл Рид, рассказал, что неоднократно отговаривал сына заниматься этим хобби ввиду опасности.
«Мы часто спорили и ругались из-за этого. Он делал это [занимался подводной охотой] не ради достойной цели, необходимости или чего-то подобного. Это была охота ради охоты», — поделился мужчина.
Рыбак Кристофер Рейнольдс рассказал журналистам, что в процессе извлечения тела погибшего из водоема дайверы заметили в воде тигровую акулу. По его словам, хищника пытались застрелить, но он смог уплыть.
Президент общества рыбаков прихода Трелони Фринц Кристи заявил, что для данной местности нехарактерны подобные случаи, и спустя долгие годы это первое убийство человека акулой здесь. Он также предполагает, что акула плыла за круизным лайнером, что позволило ей приблизиться к побережью.
До этого, 5 июля, телеканал ABC News сообщил, что четверо человек пострадали в результате нападения акулы на пляже в штате Техас.