На Ямайке тигровая акула обезглавила 16-летнего подростка

Президент общества рыбаков прихода Трелони Фринц Кристи заявил, что для данной местности нехарактерны подобные случаи, и спустя долгие годы это первое убийство человека акулой здесь. Он также предполагает, что акула плыла за круизным лайнером, что позволило ей приблизиться к побережью.