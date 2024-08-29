«Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями освободили населенный пункт Николаевка <…> и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
За сутки на этом участке линии боевого соприкосновения российские войска нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки.
Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» противник за сутки потерял до 530 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике, добавили в Минобороны.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск в течение суток поразили: склад британских крылатых ракет Storm Shadow, нефтебазу, а также скопления войск и техники ВСУ в 135 районах.
За последние полторы недели российские войска освободили в ДНР Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевку, Орловку. Как заявлял ранее на этой неделе замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, российские войска доминируют по всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении фиксируется мощное продвижение.