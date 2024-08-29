Группировка «Центр» уничтожила до 530 солдат ВСУ

По данным оборонного ведомства, силы «Центра» за сутки нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка Донецкой Народной Республики.
«Отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка “Рапира”, — говорится в сообщении министерства.