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Группировка «Центр» уничтожила до 530 солдат ВСУ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным оборонного ведомства, силы «Центра» за сутки нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка Донецкой Народной Республики.

«Отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка “Рапира”, — говорится в сообщении министерства.