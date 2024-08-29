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В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в пригороде Днепропетровска на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание «Зеркало недели».

Источник: AP 2023

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.

«Днепропетровск, сообщают о взрыве в пригороде», — говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.