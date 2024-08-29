Группировка «Восток» улучшила тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки формирований ВСУ», — говорится в сообщении.