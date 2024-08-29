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Группировка «Восток» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 105 военнослужащих, гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки формирований ВСУ», — говорится в сообщении.

Противник потерял до 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.