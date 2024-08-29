В Ростове водитель иномарки протаранил питбайк с двумя подростками

В Ростове-на-Дону двое подростков попали в больницу после того, как их питбайк Кayo протаранила иномарка. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 28 августа в переулке Днепровском. Предварительно, 49-летний водитель Volkswagen Polo не уступил дорогу при повороте налево.
— В результате пострадали 14-летний водитель питбайка и его 16-летний пассажир, они были доставлены в медучреждение. Сейчас детали случившегося и действия водителей проясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Владельцев автомобилей и двухколесного транспорта просят быть предельно осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, нельзя совершать резкие маневры.