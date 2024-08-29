Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» отразила две контратаки ВСУ за сутки

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки «Север» в Сумской и Харьковской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

«Противник потерял до 185 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика” и 122-мм гаубицу Д-30», — отмечает МО РФ.