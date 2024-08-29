Группировка «Север» отразила две контратаки ВСУ за сутки

«Подразделениями группировки войск “Север” на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.