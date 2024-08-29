Российские военные уничтожили склад крылатых ракет Storm Shadow

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30649 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17593 танка и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13741 орудие полевой артиллерии и минометов, 25335 единиц специальной военной автомобильной техники.