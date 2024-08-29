Убийца семьи из Октябрьского приговорен к 22 годам строгого режима

Как установил суд, осужденный задолжал кредитным организациям около 600 тыс. руб. и решил совершить преступление с целью получения денежных средств. Вечером 23 декабря прошлого года он проник в частный дом, где нанес проживающим в нем супругам многочисленные удары неустановленным предметом в область головы и шеи, отчего они скончались. При этом из дома он похитил только 6 тыс. руб. и дипломат, поскольку думал, что там может находиться крупная сумма.