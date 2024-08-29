Убийца семьи из Октябрьского приговорен к 22 годам строгого режима

Как сообщает прокуратура Пермского края, он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших), п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем).
Как установил суд, осужденный задолжал кредитным организациям около 600 тыс. руб. и решил совершить преступление с целью получения денежных средств. Вечером 23 декабря прошлого года он проник в частный дом, где нанес проживающим в нем супругам многочисленные удары неустановленным предметом в область головы и шеи, отчего они скончались. При этом из дома он похитил только 6 тыс. руб. и дипломат, поскольку думал, что там может находиться крупная сумма.
16 января этого года он был задержан оперативниками уголовного розыска ГУ МВД и следователем СУ СКР по Пермскому краю. В ходе судебных прений гособвинитель предлагал назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы. В итоге он был приговорен к 22 годам колонии строгого режима, а также должен выплатить 6 млн руб. потерпевшим по гражданским искам.