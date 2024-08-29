«Язык заплетается, руки не слушаются, валюсь с ног»: сибирячка вечно «пьяная» из-за редкого диагноза

Поддержку Дарима нашла в близких, они окружили заботой и любовью. Каждый пытался найти ей помощь. Девушка перепробовала разные способы лечения. А потом нашла его в себе же: она — самый обычный человек, такой же, как и все остальные. Своей болезнью не просто не спекулирует, она не терпит, если с ней обращаются или смотрят, как на нездорового человека. Во всем, что с ней происходит и случается, видит только позитив. К жизни относится легко и просто, радуется каждому моменту. И себя окружает только такими же людьми.